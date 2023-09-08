ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Подрядчик завершает ремонтные работы в гимназии № 8 Рубцовска
Новости Алтай
Военные дважды перекроют трассу в Алтайском крае
Новости Алтай
Жилет с котами Фредди Меркьюри продали за 17 млн рублей
Новости Алтай
Пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку нашли живой
Новости Алтай
Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном
Новости Алтай
Пропавшая в Барнауле 12-летняя девочка все это время жила у друга

Коллекция категорий

Бизнес107 News
Здоровье105 News
Новости Алтай769 News
Новости Горняк155 News
Образование114 News
Общество215 News
Объявления73 News
Политика173 News
Спорт138 News
Платим за интересные новости!
объявления

Пропавшую в Барнауле 12-летнюю девочку нашли живой

ГОРНЯК2201 mins

Несовершеннолетнюю передали родителям

Фото: unsplash.com

Следственный комитет сообщил, что пропавшую 12-летнюю девочку нашли. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, местонахождение ребенка установили, несовершеннолетнюю передали родителям.

В ведомстве подчеркнули, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В ходе расследуемого дела следователи устанавливают причины и обстоятельства исчезновения девочки, а также исследуют условия жизни и воспитания ребенка. 

Напомним, школьница пропала днем 7 сентября. На ее поиски в помощь волонтерам отправили курсантов БЮИ. В “Лизе Алерт” рассказывали, что с ночи добровольцы совместно с полицией осмотрели район проживания девочки, оповестили местных жителей, проживающих рядом.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News