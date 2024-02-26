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Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли спустя неделю в Подмосковье

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Пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли спустя неделю в Подмосковье

Полиция Фото: pixabay.com

То, как девочка из Новосибирска оказалась в Московской области, не уточняется. Сейчас решается вопрос о передаче школьницы ее законным представителям

В Подмосковье спустя неделю нашли 15-летнюю школьницу, пропавшую в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, девочка пропала в Железнодорожном районе Новосибирска 19 февраля. Вечером она сменила прическу в парикмахерской и ушла в черной медицинской маске. После этого ее никто не видел, было возбуждено уголовное дело.

Сейчас решается вопрос о передаче школьницы ее законным представителям.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разыскивают 64-летнего Ивана Токарева, который пропал 2 сентября 2015 года. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Взято отсюда

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