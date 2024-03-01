Сегодня, 1 марта, в администрации города прошло заседание комиссии по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период, которое провел заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин. Участие в нем приняли представители профильных комитетов и ведомств, районных администраций, городских служб.

О прогнозе прохождения паводка на территории города проинформировал Александр Люцигер, заместитель начальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды:

«В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. Будут наблюдаться ночные отрицательные температуры до -17 градусов, дневные от -3 до -7. С понедельника будет наблюдаться похолодание, ночные температуры будут достигать до – 25 градусов по краю. К 8 марта придет теплый циклон, которые продлится около пяти дней. Стабильное повышение дневных температур ожидается только к концу третьей декады марта»,- рассказал Александр Люцигер.

В ходе доклада о мерах по подготовке устойчивого электроснабжения к работе в период весеннего паводка генеральный директор Барнаульской сетевой компании Андрей Лавринец отметил, что на предприятии работает паводковая комиссия и организовано взаимодействие с подразделениями МЧС, краевыми и городскими властями, оперативными службами.

«На электросетевых объектах, находящихся в возможной зоне подтопления, осенью сделаны дополнительные защитные насыпные ограждения и укрепление грунта. В ближайшие дни будет организовано круглосуточное дежурство пяти оперативно-выездных бригад. Предусмотрена организация дополнительных бригад и привлечение спецтехники. Также проработаны схемы переключений потребителей», – рассказал Андрей Лавринец.

Представители районных администраций доложили о проводимой работе по обследованию территорий, подготовительной работе на проблемных участках, где могут быть скопления талых вод.

Подводя итоги заседания, Сергей Татьянин отметил, что всеми службами и профильными органами местного самоуправления проводятся подготовительные мероприятия к прохождению половодья. Сформированы планы действий при возникновении внештатных ситуаций.

«Необходимо регулярно проводить объезды территорий, находящихся в зоне риска. Также следует контролировать работу управляющих компаний по уборке кровель, внутридомовых территорий и взаимодействовать с предприятиями, на территории которых остается залежалый снег. Прохождение паводка на территории Барнаула и в пригороде – на особом контроле администрации города», – подчеркнул Сергей Татьянин.

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