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«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

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Механизм вывоза павших косуль долог и неясен, а ответственные ведомства кивают друг на друга

7 марта 2024, 13:3089Написать комментарий

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Около ста косуль погибло на территории омского СНТ «Земля Сибирская» и нескольких садоводств по соседству. О том, что их участки теперь завалены трупами мертвых животных, NGS55.RU рассказали сами садоводы. Помочь пока еще живым косулям региональное Минприроды не в состоянии, хотя одну из них при нашем участии сотрудникам удалось спасти. Неясно и то, как будут вывозить трупы. Между тем проблема может обостриться — погибшие косули есть и на территориях других СНТ, и весной их трупы оттают.

Предупреждаем, что в этой публикации содержатся шокирующие кадры с телами погибших животных.

Садовое товарищество «Земля Сибирская» расположено рядом с разъездом Петрушенко в Любинском районе. Место элитное — вокруг леса, воздух чистый, до города недалеко. Некоторые садоводы живут здесь круглый год. Этой зимой в тихую размеренную сельскую жизнь ворвались косули.

— На животных больно и страшно смотреть, — рассказывает председатель СНТ «Земля Сибирская» Елена Шалаева. — Они дикие, и для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же!

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Напомним, с беспрецедентным для нашего региона нашествием косуль Омская область столкнулась в декабре прошлого года. Недостаток корма, оказавшегося под ледяной коркой, спровоцировал массовую миграцию животных. В поисках пищи они заходят даже в город. Пик нашествия пришелся на декабрь-январь, однако процесс еще не окончен. Буквально на днях в той же «Земле Сибирской» сторож видел около 30 косуль, несущихся по крайней аллее.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

По словам Елены Шалаевой, о проблеме садоводы сразу же сообщили в региональное Минприроды. Там в свое время обещали отлавливать попавших в беду животных и отвозить их в безопасное место — в привычные для них леса, где для косуль разложен заготовленный корм. Но после звонка нашествие в садоводстве не прекратилось.

— Мероприятия по отлову производятся только в черте города, — честно признал в разговоре с корреспондентом NGS55.RU начальник управления охраны и использования животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Андрей Цехмистер. — В бригады входят наши специалисты, работники ветеринарной службы и бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира», дежурят пять дней в неделю. Хотя пик миграции уже прошел, животные находятся в городе до сих пор. К примеру, недавно были отловлены три косули — две зашли на территорию гимназии № 150, еще одна была замечена возле учебного заведения по улице Ватутина. В целом на территории Омска было отловлено 126 косуль, все они вывезены за город. Как правило, это Омский район, где организована подкормка и проводятся биотехнические мероприятия. У нас задействован весь личный состав, ведь в местах концентрации косуль возможны и случаи браконьерства. Чтобы этого не произошло, проводятся профилактические рейды.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Жаль, косули о приготовленном корме не знают, — продолжают лететь на территорию СНТ и гибнуть в чужой и страшной для них среде.

— Кого-то собаки загнали, кто-то застрял в железном заборе и замерз. Это жуткое зрелище! — говорит председатель СНТ «Земля Сибирская» Елена Шалаева. — Косулям достаточно издали человека увидеть, и всё — понеслись не разбирая дороги. В итоге на участках — замерзшие трупы. И такая проблема не только в нашем СНТ! Возле разъезда Петрушенко — 28 садоводств, и везде одно и то же: погибшие животные. В общей сложности около ста трупов. И это только те, что не совсем замело снегом.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Рассказ взволнованной женщины похож на сценарий фильма ужасов. Тела одних животных уже успели погрызть собаки, другие трупы еще теплые. Есть на территории садоводства и пока еще живые косули. Одну из них заснял наш фотограф Евгений Софийчук. Грациозное животное попало в беду — косуля застряла между прутьями забора и сломала ногу. От имени редакции мы позвонили на горячую линию Минприроды и попросили ее спасти. Бригада специалистов выехала на место.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

— Косулю нашли, вытащили, везем в ветлечебницу Главного управления ветеринарии по Омской области, а там что врачи скажут. Прогноз, на первый взгляд, неблагоприятный — нога сломана у самого бедра. Там еще много животных, но по ним что начальство скажет. Пока еще по городу много косуль, не успеваем отлавливать, — рассказали спасатели.

Мы надеемся, что хотя бы этой косуле повезет. К остальным еще живым животным на территории этого СНТ помощь пока не спешит. Один на один с проблемой власть оставила и людей.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Как рассказала Елена Шалаева, с просьбой организовать вывоз и утилизацию павших животных она обратилась на телефон горячей линии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области — туда же, куда звонили и мы. Там женщине пообещали, что специалисты приедут и заберут трупы, правда, только через несколько недель — мол, заявок много. СНТ на свои деньги наняло рабочих, чтобы те перенесли погибших косуль в общую кучу. Садоводов председатель СНТ попросила по возможности вынести животных со своих участков на центральную аллею.

— А теперь на той же горячей линии министерства говорят: «Организуйте вывоз сами»! — возмущается Елена. — К нам даже никто не приехал пробы взять! А мы ведь даже не знаем точно, от чего умерли эти косули! Вдруг у них было какое-то заболевание? Ведомства спихивают ответственность друг на друга!

В правдивости этих слов корреспондент NGS55.RU убедился лично.

— Вопрос нужно решать председателям СНТ и проводить утилизацию совместно с ветеринарной службой, так как причины каждого случая гибели необходимо выяснять, — прокомментировал Андрей Цехмистер.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

В Главное управление ветеринарии Омской области корреспондент позвонил уже не как журналист, а как один из садоводов.

— Косули — не наш вопрос, — отрезали там. — Это не сельскохозяйственные животные, не кошки и не собаки.

На недоуменный вопрос о том, а как же пробы, в ведомстве ответили, что пробы на заболевания, мол, действительно берутся, но когда косуль доставляет Минприроды.

«Просьба вынести мертвых косуль на центральную аллею». Почему в России массово гибнут животные и их никто не спасает

Такой вот замкнутый круг абсурда. Между тем, по словам председателя координационного совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктора Бобыря, проблема уже обсуждалась на межведомственном заседании и алгоритм выработан.

— Косуля — природное явление, поэтому выезжать и забирать трупы должны специалисты Минприроды, — рассказал Виктор Бобырь. — Да, пробы — это компетенция ветеринарной службы, но обращаться нужно в профильное министерство. Причем председателям СНТ необходимо подать заявление письменно. По телефону один сотрудник мог неправильно понять, другой ситуацией не владеет. А если будет бумага, министерство обязано отреагировать.

В противном случае ситуацией может заинтересоваться природоохранная прокуратура. Судя по фотокадрам из СНТ «Земля Сибирская», «оку государеву» уже пора вмешаться. Совсем скоро в Омск придет весна и трупы несчастных животных, которым так и не смогли помочь люди, оттают. Причем не только в дачных массивах у разъезда Петрушенко. По информации Виктора Бобыря, мертвые косули есть и на территории других товариществ. К примеру, о таких случаях рассказывали садоводы, чьи участки расположены в поселке Карьер. Он, кстати, в черте города.

А как у соседей?

По информации РБК, против нашествия косуль соседний с Омском Куйбышев в Новосибирской области огородили сеном.

— Город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль, — отметил глава регионального Минприроды Евгений Шестернин в своем телеграм-канале. — Как в Омске не будет — косули не переплывут «куйбышевскую Сену», сыто утонут в крепком и теплом сне.

Сотрудники Минприроды по Новосибирской области круглосуточно дежурят на снегоходах и лыжах и контролируют ситуацию с дронов.

Можно ли спасти животных? Что говорят эксперты

— Косуль нельзя остановить в расселении, — считает заведующий лаборатории сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко. — Если популяция большая, они расселяются куда попало, в том числе и в города, и изменить поведение животного невозможно. Единственный вариант помочь — поймать и выпустить. Хороший эффект дает обустройство отвлекающих полей, отличный опыт есть в Кургане. Зимой, когда холодно, косулям, особенно молодежи, нужна вода. Они едят снег и в сильные холода замерзают. Поэтому в Кургане, где тоже есть большие стада косуль, специально для них сажают подсолнечник и осенью его не скашивают. Косули едят эти коробочки, получая сразу и еду, и воду, что полностью удовлетворяет потребности животных. Как правило, отвлекающие поля обустраивают в охотничьих угодьях для поддержания поголовья, но создать из них кольцо вокруг города невозможно — для этого нужны большие затраты и большие площади.

Как косулям помогают в других странах?

— Подкормочные поля за рубежом есть везде, но нигде нет столько снега, как в России. Невозможно организовать столько полей, чтобы косули не шли в города. Часть сконцентрируется на небольших участках, но остальные всё равно пойдут дальше. Причем такая ситуация наблюдается и при малой численности животных, просто это не так заметно, — говорит Валентин Ильяшенко.

Сколько косуль гибнет ежегодно?

— Статистика по регионам есть в местных охотуправлениях, но в целом гибнет от 30 до 50 процентов молодняка. Причем причина даже не в хорошей или плохой погоде или охоте, это биологическая особенность вида, иначе косули заполонили бы весь земной шар, — считает ученый.

Взято Источник
07.03.2024

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