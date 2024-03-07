Механизм вывоза павших косуль долог и неясен, а ответственные ведомства кивают друг на друга

7 марта 2024, 13:3089Написать комментарий

Около ста косуль погибло на территории омского СНТ «Земля Сибирская» и нескольких садоводств по соседству. О том, что их участки теперь завалены трупами мертвых животных, NGS55.RU рассказали сами садоводы. Помочь пока еще живым косулям региональное Минприроды не в состоянии, хотя одну из них при нашем участии сотрудникам удалось спасти. Неясно и то, как будут вывозить трупы. Между тем проблема может обостриться — погибшие косули есть и на территориях других СНТ, и весной их трупы оттают.

Предупреждаем, что в этой публикации содержатся шокирующие кадры с телами погибших животных.

Садовое товарищество «Земля Сибирская» расположено рядом с разъездом Петрушенко в Любинском районе. Место элитное — вокруг леса, воздух чистый, до города недалеко. Некоторые садоводы живут здесь круглый год. Этой зимой в тихую размеренную сельскую жизнь ворвались косули.

— На животных больно и страшно смотреть, — рассказывает председатель СНТ «Земля Сибирская» Елена Шалаева. — Они дикие, и для них незнакомая среда — это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись — и опять туда же!

Напомним, с беспрецедентным для нашего региона нашествием косуль Омская область столкнулась в декабре прошлого года. Недостаток корма, оказавшегося под ледяной коркой, спровоцировал массовую миграцию животных. В поисках пищи они заходят даже в город. Пик нашествия пришелся на декабрь-январь, однако процесс еще не окончен. Буквально на днях в той же «Земле Сибирской» сторож видел около 30 косуль, несущихся по крайней аллее.

По словам Елены Шалаевой, о проблеме садоводы сразу же сообщили в региональное Минприроды. Там в свое время обещали отлавливать попавших в беду животных и отвозить их в безопасное место — в привычные для них леса, где для косуль разложен заготовленный корм. Но после звонка нашествие в садоводстве не прекратилось.

— Мероприятия по отлову производятся только в черте города, — честно признал в разговоре с корреспондентом NGS55.RU начальник управления охраны и использования животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Омской области Андрей Цехмистер. — В бригады входят наши специалисты, работники ветеринарной службы и бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира», дежурят пять дней в неделю. Хотя пик миграции уже прошел, животные находятся в городе до сих пор. К примеру, недавно были отловлены три косули — две зашли на территорию гимназии № 150, еще одна была замечена возле учебного заведения по улице Ватутина. В целом на территории Омска было отловлено 126 косуль, все они вывезены за город. Как правило, это Омский район, где организована подкормка и проводятся биотехнические мероприятия. У нас задействован весь личный состав, ведь в местах концентрации косуль возможны и случаи браконьерства. Чтобы этого не произошло, проводятся профилактические рейды.

Жаль, косули о приготовленном корме не знают, — продолжают лететь на территорию СНТ и гибнуть в чужой и страшной для них среде.

— Кого-то собаки загнали, кто-то застрял в железном заборе и замерз. Это жуткое зрелище! — говорит председатель СНТ «Земля Сибирская» Елена Шалаева. — Косулям достаточно издали человека увидеть, и всё — понеслись не разбирая дороги. В итоге на участках — замерзшие трупы. И такая проблема не только в нашем СНТ! Возле разъезда Петрушенко — 28 садоводств, и везде одно и то же: погибшие животные. В общей сложности около ста трупов. И это только те, что не совсем замело снегом.

Рассказ взволнованной женщины похож на сценарий фильма ужасов. Тела одних животных уже успели погрызть собаки, другие трупы еще теплые. Есть на территории садоводства и пока еще живые косули. Одну из них заснял наш фотограф Евгений Софийчук. Грациозное животное попало в беду — косуля застряла между прутьями забора и сломала ногу. От имени редакции мы позвонили на горячую линию Минприроды и попросили ее спасти. Бригада специалистов выехала на место.

— Косулю нашли, вытащили, везем в ветлечебницу Главного управления ветеринарии по Омской области, а там что врачи скажут. Прогноз, на первый взгляд, неблагоприятный — нога сломана у самого бедра. Там еще много животных, но по ним что начальство скажет. Пока еще по городу много косуль, не успеваем отлавливать, — рассказали спасатели.

Мы надеемся, что хотя бы этой косуле повезет. К остальным еще живым животным на территории этого СНТ помощь пока не спешит. Один на один с проблемой власть оставила и людей.

Как рассказала Елена Шалаева, с просьбой организовать вывоз и утилизацию павших животных она обратилась на телефон горячей линии Министерства природных ресурсов и экологии Омской области — туда же, куда звонили и мы. Там женщине пообещали, что специалисты приедут и заберут трупы, правда, только через несколько недель — мол, заявок много. СНТ на свои деньги наняло рабочих, чтобы те перенесли погибших косуль в общую кучу. Садоводов председатель СНТ попросила по возможности вынести животных со своих участков на центральную аллею.

— А теперь на той же горячей линии министерства говорят: «Организуйте вывоз сами»! — возмущается Елена. — К нам даже никто не приехал пробы взять! А мы ведь даже не знаем точно, от чего умерли эти косули! Вдруг у них было какое-то заболевание? Ведомства спихивают ответственность друг на друга!

В правдивости этих слов корреспондент NGS55.RU убедился лично.

— Вопрос нужно решать председателям СНТ и проводить утилизацию совместно с ветеринарной службой, так как причины каждого случая гибели необходимо выяснять, — прокомментировал Андрей Цехмистер.

В Главное управление ветеринарии Омской области корреспондент позвонил уже не как журналист, а как один из садоводов.

— Косули — не наш вопрос, — отрезали там. — Это не сельскохозяйственные животные, не кошки и не собаки.

На недоуменный вопрос о том, а как же пробы, в ведомстве ответили, что пробы на заболевания, мол, действительно берутся, но когда косуль доставляет Минприроды.

Такой вот замкнутый круг абсурда. Между тем, по словам председателя координационного совета Омского областного Союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений Виктора Бобыря, проблема уже обсуждалась на межведомственном заседании и алгоритм выработан.

— Косуля — природное явление, поэтому выезжать и забирать трупы должны специалисты Минприроды, — рассказал Виктор Бобырь. — Да, пробы — это компетенция ветеринарной службы, но обращаться нужно в профильное министерство. Причем председателям СНТ необходимо подать заявление письменно. По телефону один сотрудник мог неправильно понять, другой ситуацией не владеет. А если будет бумага, министерство обязано отреагировать.

В противном случае ситуацией может заинтересоваться природоохранная прокуратура. Судя по фотокадрам из СНТ «Земля Сибирская», «оку государеву» уже пора вмешаться. Совсем скоро в Омск придет весна и трупы несчастных животных, которым так и не смогли помочь люди, оттают. Причем не только в дачных массивах у разъезда Петрушенко. По информации Виктора Бобыря, мертвые косули есть и на территории других товариществ. К примеру, о таких случаях рассказывали садоводы, чьи участки расположены в поселке Карьер. Он, кстати, в черте города.

А как у соседей?

По информации РБК, против нашествия косуль соседний с Омском Куйбышев в Новосибирской области огородили сеном.

— Город принципиально и непоколебимо встал на пути массовой миграции косуль, — отметил глава регионального Минприроды Евгений Шестернин в своем телеграм-канале. — Как в Омске не будет — косули не переплывут «куйбышевскую Сену», сыто утонут в крепком и теплом сне.

Сотрудники Минприроды по Новосибирской области круглосуточно дежурят на снегоходах и лыжах и контролируют ситуацию с дронов.

Можно ли спасти животных? Что говорят эксперты

— Косуль нельзя остановить в расселении, — считает заведующий лаборатории сохранения биоразнообразия и использования биоресурсов Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Валентин Ильяшенко. — Если популяция большая, они расселяются куда попало, в том числе и в города, и изменить поведение животного невозможно. Единственный вариант помочь — поймать и выпустить. Хороший эффект дает обустройство отвлекающих полей, отличный опыт есть в Кургане. Зимой, когда холодно, косулям, особенно молодежи, нужна вода. Они едят снег и в сильные холода замерзают. Поэтому в Кургане, где тоже есть большие стада косуль, специально для них сажают подсолнечник и осенью его не скашивают. Косули едят эти коробочки, получая сразу и еду, и воду, что полностью удовлетворяет потребности животных. Как правило, отвлекающие поля обустраивают в охотничьих угодьях для поддержания поголовья, но создать из них кольцо вокруг города невозможно — для этого нужны большие затраты и большие площади.

Как косулям помогают в других странах?

— Подкормочные поля за рубежом есть везде, но нигде нет столько снега, как в России. Невозможно организовать столько полей, чтобы косули не шли в города. Часть сконцентрируется на небольших участках, но остальные всё равно пойдут дальше. Причем такая ситуация наблюдается и при малой численности животных, просто это не так заметно, — говорит Валентин Ильяшенко.

Сколько косуль гибнет ежегодно?

— Статистика по регионам есть в местных охотуправлениях, но в целом гибнет от 30 до 50 процентов молодняка. Причем причина даже не в хорошей или плохой погоде или охоте, это биологическая особенность вида, иначе косули заполонили бы весь земной шар, — считает ученый.

Взято Источник

07.03.2024