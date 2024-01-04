Прощайте, Тамара Марковна!

31 декабря на 86-м году ушла из жизни Тамара Марковна Журавлева, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Алтайского края, Почетный гражданин Барнаула, ветеран КПРФ.

Тамара Марковна родилась 2 сентября 1938 года в Новосибирске. В 1955 году, после окончания семилетки, поступила работать ученицей-браковщицей на Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, через год стала ткачихой. В 1967 году ей было присвоено звание «Лучшая ткачиха комбината». Несколько пятилеток она признавалась лидером краевого трудового соревнования. В 1971 году Тамара Марковна награждена первым орденом Ленина. С 1971 по 1975 годы она была избрана депутатом Верховного Совета РСФСР, в 1976 году принимала участие во Всесоюзном слете передовиков легкой промышленности, в этом же году награждена орденом Трудовой Славы III степени. В 1980 году в Алтайском крае была учреждена премия имени Журавлевой, которая до 1991 года присуждалась лучшим коллективам бригад и отдельным работникам текстильной и легкой промышленности. В 1981 году за выдающиеся производственные достижения, досрочное выполнение заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств, проявленную трудовую доблесть Т.М. Журавлевой присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина, а в 1985 году она стала лауреатом Всесоюзной премии Евдокии и Марии Виноградовых. В 1986 году в ознаменовании особых заслуг перед городом и горожанами, высокий образец гражданского долга и трудовой доблести, а также за активную общественную работу Тамаре Марковне присвоено звание Почетного гражданина Барнаула, а в 2013 году – звание Почетного гражданина Алтайского края. Один из старейших коммунистов Барнаула, Тамара Марковна участвовала в возрождении партийной организации города в начале 1990-х годов и до последних дней оставалась членом КПРФ. Алтайский краевой комитет КПРФ, коммунисты Алтайского края выражают глубокие соболезнования родным, близким Тамары Марковны. Покойся с миром, дорогой товарищ!

Взято отсюда.

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