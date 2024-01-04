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Прошел рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту в частном секторе Индустриального района

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Прошел рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту в частном секторе Индустриального района

Прошел рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту в частном секторе Индустриального района

Прошел рейд по обеспечению пожарной безопасности и безопасному использованию газа в быту в частном секторе Индустриального района

4 января специалистами городского управления по делам ГОЧС с участием представителя администрации Индустриального района, а также сотрудником государственного пожарного надзора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району проведён очередной профилактический рейд, на территории Индустриального района по профилактике пожарной безопасности при пользовании бытовыми газовыми приборами в частной жилой застройке в поселке Новомихайловка.

В ходе рейда осуществлено проведение 26 бесед, вручено 20 памяток по противопожарной тематике. 

Управление по делам ГОЧС г.Барнаула призывает соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении возгорания:

вызвать пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 101, а также по единому номеру вызова экстренных служб – 112; незамедлительно примите меры по его тушению (перекрыть подачу газа, горящие вещи залить водой).

Взято отсюда

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