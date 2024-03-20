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Прошел второй день XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

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Прошел второй день XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»

19 марта 2024 года прошел второй день XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященного году семьи в Российской Федерации.

Сегодня участники конкурса провели мастер-классы «Эффективные формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» для своих коллег из образовательных организаций г. Барнаула и будущих коллег – студентов Алтайского педагогического университета.

Волнение, торжественное напряжение и в тоже время желание показать лучшее в своей работе, вот что чувствовали практически все участники конкурса.

Для достижения поставленных целей свое профессиональное мастерство в условиях регламента конкурсного испытания, трансляцию отобранных методических средств, технологий, приемов, практик, техник и упражнений участники конкурса демонстрировали с использованием аудиовизуальных, наглядных презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения.

Путешествие в мир шахмат, хореографические зарисовки, превращение идеи в образы с помощью нейросети, полет фантазий, экспересс-погружение в ту или иную деятельность, моделирование сувениров, знакомство с овновами живописных приемов гримирования, создание ландшафного дизайна, логоритмика и многое другое представили на суд компетентного жюри участники конкурса.

Участники не только поделились своими находками, но и показали лучшие качества педагога дополнительного образования – креативность, творчество, активность, позитив, доброжелательность, взаимовыручку, взаимоуважение. Все конкурсанты успешно справились со вторым испытанием.

Усталые, но довольные собой участники поехали на экскурсию в Алтайский краевой детский экологический центр, зарядиться энергией и прикоснуться к миру природы. Безусловно, это поможет участникам, вышедшим в финал конкурса, успешно пройти испытания следующего дня.

Завтра тем, кто по результатам двух конкурсных испытаний наберет высший балл предстоит показать знания в «Педагогическом многоборье», удивить экспертов широтой кругозора, индивидуальностью, умением ясно, четко и грамотно излагать свои идеи и мысли.

В 16:00 в концертном зале «Сибирь» города Барнаула вся педагогическая и родительская общественность Алтайского края и все его жители узнают имя Абсолютного победителя XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» и победителей в номинациях конкурса.

#АлтайскийКрай #образование22

Взято отсюда.

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