19 марта 2024 года прошел второй день XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», посвященного году семьи в Российской Федерации.

Сегодня участники конкурса провели мастер-классы «Эффективные формы организации обучения и воспитания детей в дополнительном образовании» для своих коллег из образовательных организаций г. Барнаула и будущих коллег – студентов Алтайского педагогического университета.

Волнение, торжественное напряжение и в тоже время желание показать лучшее в своей работе, вот что чувствовали практически все участники конкурса.

Для достижения поставленных целей свое профессиональное мастерство в условиях регламента конкурсного испытания, трансляцию отобранных методических средств, технологий, приемов, практик, техник и упражнений участники конкурса демонстрировали с использованием аудиовизуальных, наглядных презентационных, информационно-коммуникативных средств обучения.

Путешествие в мир шахмат, хореографические зарисовки, превращение идеи в образы с помощью нейросети, полет фантазий, экспересс-погружение в ту или иную деятельность, моделирование сувениров, знакомство с овновами живописных приемов гримирования, создание ландшафного дизайна, логоритмика и многое другое представили на суд компетентного жюри участники конкурса.

Участники не только поделились своими находками, но и показали лучшие качества педагога дополнительного образования – креативность, творчество, активность, позитив, доброжелательность, взаимовыручку, взаимоуважение. Все конкурсанты успешно справились со вторым испытанием.

Усталые, но довольные собой участники поехали на экскурсию в Алтайский краевой детский экологический центр, зарядиться энергией и прикоснуться к миру природы. Безусловно, это поможет участникам, вышедшим в финал конкурса, успешно пройти испытания следующего дня.

Завтра тем, кто по результатам двух конкурсных испытаний наберет высший балл предстоит показать знания в «Педагогическом многоборье», удивить экспертов широтой кругозора, индивидуальностью, умением ясно, четко и грамотно излагать свои идеи и мысли.

В 16:00 в концертном зале «Сибирь» города Барнаула вся педагогическая и родительская общественность Алтайского края и все его жители узнают имя Абсолютного победителя XX краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» и победителей в номинациях конкурса.

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Взято отсюда.

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