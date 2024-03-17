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Прощеное воскресенье: приметы, что можно и нельзя делать 17 марта

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Прощеное воскресенье: приметы, что можно и нельзя делать 17 марта

Последний день Масленой недели, который в 2024 году приходится на 17 марта, называется Прощеным воскресеньем

Прощеное воскресенье – это особенная дата для верующих православных. В этот день они просят друг у друга прощения – чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни, чтобы очистить сердце от грехов и с чистым сердцем встретить Пасху – день Воскресения Иисуса Христа.

17 марта во всех православных храмах в это время совершается чин прощения.

Прощеное воскресенье, предшествующее началу Великого поста, имеет три названия. Два из них – Неделя сыропустная (сырная) и Адамово изгнание, третье – Прощеное воскресенье. В Прощеное воскресенье принято отмечать последний день Масленицы.

Отметим, что в 2024 году Масленичная неделя началась 11 марта, через день после Вселенской родительской субботы, которую православные христиане отметили 9 марта. А завершится 17 числа, перед началом Великого поста. В этом году он начнется 18 марта, продлится 48 дней и завершится 4 мая, накануне Пасхи.

В Прощеное воскресенье люди, и не только воцерковленные, ищут примирения в любых обстоятельствах. Прощение можно попросить дома, на работе, на улице, по телефону.

В этот день просить прощения приходят младшие к старшим.

Что можно делать в Прощеное воскресенье

  • Побывать в церкви.
  • Попросить прощения у родственников, знакомых, соседей, друзей.
  • Простить человека, обратившегося с подобной просьбой.
  • Подать милостыню. В Прощеное воскресенье проявление милосердия можно считать еще и испытанием на человеколюбие.
  • Сходить в баню (сауну), чтобы смыть с себя грехи.

Последний день Масленицы, за которым следует Великий пост, полагается провести с близкими.

Одной из главных примет праздника являются блины. Хозяйки пекут их всю неделю, демонстрируя свое мастерство. Также в этот день сжигают чучело Масленицы, символизирующего холод и зиму.

Смотрели в Прощеное воскресенье и на погоду. Так, на улице солнечно и тепло – год будет урожайным, а осень – теплой.

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье

  • Употреблять мясные продукты.
  • Заниматься уборкой в доме. Как правило, это принято делать накануне.
  • Шить, вязать, вышивать. Словом, рукодельничать. В старину говорили, что это может привлечь неудачи.
  • Ссориться, оскорблять друг друга. Согласно поверьям, это привлечет в дом неудачи.
  • Отказывать в милостыне. Наши предки считали, что это может привести к нищете.

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Взято отсюда

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