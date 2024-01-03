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«Прошлогодние» салаты: сколько можно хранить новогодние закуски

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«Прошлогодние» салаты: сколько можно хранить новогодние закуски

В салатах часто смешивают продукты с разными периодами хранения, поэтому их срок годности зависит от рецепта.

Чаще всего их заправляют майонезом или другими соусами, что только ускоряет размножение микробов. Поэтому салаты относятся к скоропортящимся продуктам, которые необходимо хранить только их в холодильнике

В Роспотребнадзоре рассказали, какой срок годности у разных салатов.

Салаты из овощей или фруктов, с добавлением мяса и копченостей могут храниться 18 часов, после заправки – только 12.

Салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов, с добавлением морепродуктов без заправки – 12 часов.

Дольше всего сохраняют свежесть салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.

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Взято отсюда.

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