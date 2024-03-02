Взрыв прогремел рано утром

2 марта 2024, 17:3827Написать комментарий

После недолгой передышки Петербург снова подвергся удару беспилотников. Впервые пострадали люди в жилых домах. Утром 2 марта, предположительно, БПЛА прилетел в дом № 161 на Пискаревском проспекте. «Фонтанка» собрала всё, что известно к этому часу.

Взрыв прогремел сразу после семи часов утра в историческом районе Ручьи. По словам местных жителей, их утро началось с грохота. «Визуально наблюдал белое облако над новостройками. Сейчас слышны звуки сирен», — написал «Фонтанке» один из первых очевидцев. Ранний подъем ознаменовался дрожанием стекол и срабатыванием сигнализаций у автомобилей.

Очень быстро стало известно, что произошло. В полицию после семи часов поступило сообщение о взрыве в доме 161 на Пискаревском проспекте. Ближайшие наряды тут же были стянуты на место происшествия. Оказалось, что от прилета БПЛА пострадала пятиэтажка. В жилой дом врезался БПЛА самолетного типа, удар пришелся на второй этаж между 4-м и 5-м подъездами. После того как «птичка» врезалась, произошел взрыв, в ходе которого частично был поврежден фасад дома и балконы, у жильцов разлетелись стекла. Последняя «примета» прослеживается и в ближайших от эпицентра домах.

Шесть человек обратились за медицинской помощью. По данным комздрава, госпитализация потребовалась 92-летней женщине, у нее симптомы стрессовой реакции.

Основной удар пришелся на квартиру, в которой проживала пожилая женщина. Еще в прошлом году петербурженка скончалась, так и не успев приватизировать жилье. Газ в этой квартире также был отключен. Иначе как счастливой случайностью это назвать нельзя.

«Фонтанка» пообщалась с жильцами пострадавших домов. Некоторым пришлось спускаться на улицу в сопровождении сотрудников МЧС. «От хлопка у меня окно на кухне автоматически открылось, и меня — волной со стула», — поделилась с «Фонтанкой» жительница пострадавшего дома.

Жительница еще одного дома Оксана рассказывает, что проснулась в три минуты восьмого.

— Меня сын разбудил — даже он проснулся, обычно крепко спит, — рассказала она. — Взрывная волна — и сигнализации сработали. Я посмотрела в окно — у нас всё целое. [Ощущалось] как землетрясение. Но ребенок говорит: «Нет, это взрыв». Я вышла гулять с собакой, здесь было спокойно. И встретила соседа, который уже туда сходил. И, говорит, там горит. На балконе второго этажа был огонь. Но люди в квартирах ходили, было видно. И свет был в тот момент, и в комнате на 3-м этаже было открыто окно.

— Когда я вышла минут через 10 гулять с собакой, люди уже собрались и полиция была, — продолжает Оксана. — И буквально в течение 3–5 минут приехала и скорая, и пожарная. Очень быстро среагировали все.

На улице Оксана встретила женщину, которая рассказала, что, выходя на улицу, видела над домом вспышку и позвонила по номеру 112.

А сосед сообщил ей о чудесном спасении: «Мужчина собирался ехать на работу, завел машину — машина в хлам, а он жив».

«Фонтанка» нашла жену этого счастливчика: «То ли он в машине сидел, то ли возле машины стоял, — подтвердила она. — Когда я выглянула в окно из парадной (а я выскочила в парадную и стала смотреть, живой он там или нет), а он стоит в какой-то прострации и как будто что-то с машины сметает.

По ее словам, у автомобиля выбито заднее стекло, что-то с крышей — но точно она не знает.

Еще одна жительница дома 159 рассказывает, что окна в ее комнате спасла лоджия: окна выбиты только там, а на кухне — выстояли, треснув, внутренние из двойных.

Жителей быстро эвакуировали, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что жертв нет. Сейчас тех, чьи квартиры пострадали, собрали в зале детского сада № 23, чтобы предложить варианты размещения.

Беспилотник, врезавшийся в дом, мог лететь на нефтебазу «Ручьи». На предприятии установлены глушилки для дронов. Расстояние от территории нефтебазы до места происшествия — меньше километра.

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02.03.2024