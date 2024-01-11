Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Его доставили в Следственный комитет

Против лидера "Левого фронта" Удальцова завели дело об оправдании терроризма

Фото: unsplash.com

Против лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова возбудили уголовное дело. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, против Удальцова расследуют уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ (“Оправдание терроризма”). Детали он уточнять не стал.

Адвокат политика Виолетта Волкова рассказала, что дома у Удальцова прошел обыск, после чего его доставили на допрос в Следственный комитет.

Напомним, что Удальцова неоднократно задерживали за участие в несогласованных акциях протеста. Летом 2014 года он получил четыре с половиной года тюрьмы за организацию беспорядков на Болотной площади в мае 2012 года, а также планирование аналогичных действий в других регионах РФ.  В последний раз его задержали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

В Болгарии хотят снести памятник “Алеша”, прообразом которого стал уроженец Алтая

12.01.2024

 Интересное

Водопроводные очистные сооружения в Барнауле модернизируют за миллиард рублей

12.01.2024

 Интересное

Физик АлтГУ объяснила, являются ли грозы зимой необычным явлением

12.01.2024

 Интересное

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

12.01.2024

 Интересное

Связь перевозчика Бесчастного с делом Шеломенцева подтвердили несколько источников

12.01.2024

 Интересное

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Интересное

“Я знал “Алешу” лично”. Бессарабов назвал агрессией призыв снести памятник в Болгарии

12.01.2024

 Интересное

Томенко: аэропорт Барнаула за 2023 год обслужил рекордное число пассажиров

12.01.2024

 Интересное

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix