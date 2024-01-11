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Ранее Удальцов привлекался к уголовной ответственности за организацию беспорядков на Болотной площади. Кроме того, его неоднократно задерживали в Москве

Против лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье “Оправдание терроризма”, сообщает РИА Новости.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова заявила, что его после обыска доставили на допрос в Следственный комитет.

Напомним, Удальцова задерживали в Москве за участие в несогласованных акциях и митингах, а в 2014 году приговорили к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади и планирование таких же акций в других регионах.

При этом последний раз лидера “Левого фронта” задерживали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

Взято отсюда