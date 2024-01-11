Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Против лидера Левого фронта Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Против лидера Левого фронта Удальцова возбудили дело об оправдании терроризма

Наручники Фото: pixabay.com

Ранее Удальцов привлекался к уголовной ответственности за организацию беспорядков на Болотной площади. Кроме того, его неоднократно задерживали в Москве

Против лидера “Левого фронта” Сергея Удальцова завели уголовное дело. Оно возбуждено по статье “Оправдание терроризма”, сообщает РИА Новости.

Адвокат Удальцова Виолетта Волкова заявила, что его после обыска доставили на допрос в Следственный комитет.

Напомним, Удальцова задерживали в Москве за участие в несогласованных акциях и митингах, а в 2014 году приговорили к 4,5 годам заключения за организацию беспорядков на Болотной площади и планирование таких же акций в других регионах.

При этом последний раз лидера “Левого фронта” задерживали в декабре 2023 года за несанкционированную акцию на Красной площади.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Текущие ливневки, ямы на дорогах. Главные дорожные скандалы Барнаула с Шеломенцевым на посту заммэра

12.01.2024

 Происшествия

Против лидера “Левого фронта” Удальцова завели дело об оправдании терроризма

12.01.2024

 Происшествия

Mash назвал предварительную причину смерти Юрия Соломина

12.01.2024

 Происшествия

В Москве мужчина до смерти избил собутыльника, который спрятал его телефон

12.01.2024

 Происшествия

Умер один из главных создателей “Спутник-V” Борис Народицкий

12.01.2024

 Происшествия

Такой день. Задержание вице-мэра Барнаула и снос памятника “Алеша” в Болгарии

12.01.2024

 Новости Рубцовск

Никаких шокеров. Как врачей скорой помощи на Алтае будут защищать от буйных пациентов

12.01.2024

 Интересное

Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

12.01.2024

 Интересное

Жители Алтайского края продолжают отдавать мошенникам миллионы рублей

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix