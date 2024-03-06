Проверка систем оповещения пройдёт в Алтайском крае

6 марта с 10:40 во всех городах и районах Алтайского края начнут работать электросирены и громкоговорители. Запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

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После этого в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов (до 1 мин.) появится сообщение «Техническая проверка».

Цель проверок — отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие.

Взято отсюда.

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