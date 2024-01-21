Провидица предсказала уход Санкт-Петербурга под воду

Фото: Екатерина Жолнерова

Если верить провидице, то Санкт-Петербург частично уйдёт под воду, а Волга пересохнет, из-за чего пострадает вся Европа

В ближайшие 50 лет Россия станет одним из самых безопасных государств в мире, но угрозы все же будут подстерегать страну. Об этом пишет СтарХит .

Например, в ближайшее столетие могут произойти серьезные стихийные бедствия, считает индийская предсказательница Арчена.

“Большая часть улиц Санкт-Петербурга уйдет под воду. Та же проблема будет ожидать соседнюю Финляндию. А вот река Волга будет пересыхать — это создаст проблемы для многих жителей центра страны“, – сказала Арчена в программе “Прямой эфир” на канале “Россия 1”.

К слову, недавно в США обнародовали исследование, в котором говорится, что из-за климатических изменений в ближайшие 80 лет островное государство Тувалу уйдет под воду. Проблема касается также Нью-Йорка и некоторых городов России, которые граничат с большой водой — Санкт-Петербург, Сочи, Ростов-на-Дону и другие.

Ранее стало известно новое предсказание Ванги на 2024 год.

Взято отсюда.

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