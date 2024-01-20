Волонтеры прочесывают улицы в поисках животного и днем, и ночью

20 января 2024, 06:56119Написать комментарийЕще чуть-чуть и видео загрузитсяХозяин сообщил, что не может принимать участие в поисках, так как работает в другом городе

Проснувшись, Евгений забил тревогу. Обошел весь вагон, но кота нигде не было.

— Проводница сказала, что кот выбежал, — передал хозяин.

О случившемся Евгений рассказал на следующий день, 12 января. Тогда же начались поиски. Эдгар связался с работниками местного вокзала. Один из них просмотрел записи с видеокамер.

— Он мне сказал, что проводница его выкинула. Из-за чего и почему, никто не знает. Она его выкинула, кот забежал под поезд, она вышла на перрон, посмотрела, куда он [кот] забежал, вернулась обратно, закрыла дверь и поезд тронулся, — передал мужчина.

После этого хозяева выставили пост в соцсетях. Нашедшему готовы выплатить 30 тысяч рублей.

Сейчас в чате поиска Твикса почти шесть тысяч человек. Волонтеры прочесывают улицы, надеясь встретить кота, и днем, и ночью. Основное место поисков — ж/д вокзал.

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20.01.2024