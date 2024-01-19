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Проводница вышвырнула кота из поезда в Кирове. Он ехал по билету

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Проводница вышвырнула кота из поезда в Кирове. Он ехал по билету

Проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург вышвырнула на улицу кота, который ехал вместе с хозяевами и по билету. Это случилось, когда поезд остановился на станции в Кирове.

Добровольцы, которые сейчас занимаются поисками питомца, рассказывают, что кот пропал 11 января: Твикс выбрался из переноски и начал бродить по вагону. Проводница увидела его и решила, что кот беспризорный, после чего вышвырнула Твикса на улицу в 30-градусный мороз. Хозяин заметил пропажу, только когда поезд уже тронулся, и забил тревогу, но было уже поздно.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяТо, как Твикса вышвырнули из вагона, попало на видео

Владельцы кота обратились в транспортную полицию в надежде, что там им помогут. В пресс-службе ведомства подтвердили, что проводница выпустила кота из вагона, и уточнили, что это произошло из-за невнимательного отношения хозяина к животному.

Проводница, вышвырнувшая Твикса, заявила, что на кота обратили внимание пассажиры поезда — они пожаловались на гуляющего по вагону питомца. Сотрудница РЖД опросила присутствующих в вагоне и, не найдя владельца, выставила кота на мороз.

В РЖД извинились перед хозяевами кота и пообещали, что сделают всё возможное, чтобы такое не повторялось впредь.

— По невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда. По данному факту мы проводим служебное расследование, действиям работника будет дана соответствующая оценка, — сообщили в РЖД.

Еще чуть-чуть и видео загрузитсяКотик Твикс — очень ласковый и нежный

Взято Источник
19.01.2024

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