Компания продолжает расследование инцидента

Проводница, высадившая кота Твикса, временно отстранена от работы. Об этом заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников, передает РИА Новости.

— Что касается происшедшего, хочу отметить, что расследование этого инцидента в компании продолжается. Также компетентные органы дадут оценку действий всех участников инцидента, — заявил Иван Колесников. — В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами.

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Видео: Zvezdanews / T.me

Также в РЖД планируют персонифицировать перевозку животных при оформлении билета — это поможет «более предметно понимать», кого перевозит компания. Теперь информация о том, какие животные находятся в поезде, будет отображаться в мобильном устройстве у проводников.

— Отдельно хочу сказать, что в рамках развития инфраструктуры при строительстве новых вокзальных комплексов и их реконструкции сегодня в правилах и стандартах наших вокзальных комплексов сформировано появление специализированных зон для обслуживания пассажиров с домашними животными, — добавил Иван Колесников.

Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животными в связи с гибелью кота.

Кота Твикса высадили из поезда 11 января. Он ехал вместе с хозяином, но на остановке в Кирове выбрался из переноски и отправился гулять по вагону. Заметив кота, проводница решила, что он беспризорный, и вышвырнула его на мороз.

Ранее в РЖД извинялись перед хозяевами кота за происшествие с Твиксом. В компании обещали сделать все возможное, чтобы такого не повторялось впредь. После инцидента в интернете появилась петиция, призывающая уволить проводницу РЖД. За несколько дней ее подписали более 376 тысяч человек.

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23.01.2024