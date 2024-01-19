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Проводницу, выкинувшую кота Твикса из вагона поезда, проверила полиция

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Инцидент произошел в Кирове, теперь кота пытается найти большое количество людей

Проводницу, выкинувшую кота Твикса из вагона поезда, проверила полиция

Фото: Telegram-канал “Плохие новости”

В Кирове сотрудники транспортной полиции провели проверку по факту обращения о пропаже кота из поезда, сообщает местный линейный отдел МВД на транспорте.

Обращение поступило от жителя Ленинградской области. Он отметил, что кот Твикс пропал 11 января из поезда по пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.

“Кота вез родственник заявителя по всем нормам перевозки животных железнодорожным транспортом. В пути следования питомец выбрался из специальной переноски”, – рассказали в ведомстве.

Проводница пояснила, что она не смогла найти хозяина гулявшего по вагону кота, решила, что он случайно забрел во время стоянки, и выпустила на улицу.

Как уточнили в Telegram-канале “Плохие новости”, хозяева кота объявили о вознаграждении.

новости Локтевский

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