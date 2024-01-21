Проводникам РЖД запретят высаживать животных из вагонов поезда

С соответствующим заявлением выступило руководство железнодорожников.
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Проводников «Российских железных дорог» будут наказывать за высадку из поезда животных, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Соответствующая мера была принята после инцидента с котом Твиксом. Животное ехало вместе с хозяином в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. В какой-то момент кот выбрался из переноски и начал гулять по вагону. На остановке в Кирове проводница выбросила его на перрон, так как решила, что он бродячий. Несколько дней волонтёры искали Твикса. Но нашли уже мёртвым.
Представители РЖД выразили сожаление по поводу случившегося и заявили, что готовят изменения в документах, связанных с перевозкой домашних животных в поездах дальнего следования.
О сроках вступления изменений в силу не сообщается.
Взято отсюда.
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