Тренер по джампингу Татьяна Ломаева подробно рассказала о том, что это за фитнес

Позади долгие праздничные выходные и обильные застолья. Избежать зимой лишних килограммов сложно, но можно попробовать. Помогут в этом специальные ботинки на пружинах — джамперы. Наши пермские коллеги из 59.RU побывали, пожалуй, на самых энергичных и зажигательных тренировках. Сейчас набирает популярность такой вид фитнеса, как джампинг. Это тренировки на пружинящих ботинках, а также на персональных мини-батутах. Во время часовой тренировки задействованы абсолютно все группы мышц, особенно ног, ягодиц и живота, активно работают легкие и сердце, а еще вырабатывается гормон счастья — эндорфин. Со стороны такая тренировка может казаться веселыми прыжками с элементами танцев, но на самом деле это по-настоящему жиросжигательные упражнения и большой труд над своим телом.

Журналисты пообщались с пермским инструктором Kangoo Jumps Татьяной Ломаевой о том, в чем польза от тренировок на прыгающих ботинках, какие есть противопоказания, можно ли, занимаясь джампингом, быстро похудеть, и почему прыжки — это лучший антидепрессант и что-то родом из детства. Отдельно поговорили о прыжках на персональных батутах.

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Фитнес в прыгающих ботинках называется Kangoo Jumps — с английского переводится как «прыжки кенгуру». Ботинки подбираются по весу прыгающего и размеру его ноги. Их подбирают по запатентованной IPS-системе (система защиты от удара). Правильно подобранные ботинки снижают нагрузку на суставы на 80%. Изначально IPS была разработана для спортсменов, получивших травмы суставов, для последующей реабилитации.

Каждый ботинок имеет пружинящие дуги, именно они распределяют нагрузку во время прыжка. К ботинкам нужно привыкнуть, но этот процесс довольно быстрый: новичок уже через пару минут будет чувствовать себя вполне комфортно. В каждом ботинке обязательно высокий плотный носок-вкладыш (лайнер) — он спасает от мозолей.

Татьяна Ломаева отмечает: самое главное, выполнять упражнения технически правильно, тогда будет и нужный эффект. Неправильная техника — это еще и травмоопасно.

Для тренировок по джампингу есть определенные ограничения по весу. Ботинки и батуты рассчитаны на вес до 120 килограммов. А вот возраст для джампинга значения не имеет, так как нет нагрузки на суставы.

— Если врач разрешил, можно попробовать. К нам ходят семьями: дети, мама, папа, бабушка, — рассказывает инструктор. — Например, у нас тренируется преподаватель колледжа, ей 59 лет. И это прекрасно. Никогда не поздно заняться собой. Бывает тяжело себя заставить собраться и идти на тренировку, но когда ты только встаешь на оборудование, всё проходит.

Кому на таких ботинках прыгать нельзя

— К любому спорту имеются противопоказания, — говорит инструктор о противопоказаниях. — Когда мы идем в зал, обязательно нужно сходить к врачу, это касается любой тренировки, любого направления, любого фитнеса, пусть это будет тренажерный зал, джампинг, аэробика, либо даже оздоровительная гимнастика.

Джампинг противопоказан при беременности, астме, ОРВИ, заболеваниях легких и сердечно-сосудистой системы, варикозе — но в последнем случае всё зависит от степени заболевания, например, можно заниматься в компрессионном белье.

Также прыжки на ботинках и батутах запрещены при артрозе, артрите, заболеваниях суставов и позвоночника, но опять же всё зависит от стадии.

— То есть если, допустим, у вас протрузия — это начальная стадия грыжи, — джампинг разрешается в период ремиссии, при правильной технике прыжка и с разрешения лечащего врача. В этом случае держать в тонусе мышцы спины даже полезно, иначе заболевание будет усугубляться, — отметила тренер. — Поэтому очень важно заниматься спортом и укреплять мышцы спины, чтобы не выскакивали протрузии, а в дальнейшем уже грыжи.

По словам тренера, даже малейший угол наклона корпуса, угол в коленном или тазобедренном суставе имеет определенную нагрузку. При неправильной нагрузке может страдать позвоночник.

«Это не качалка, мы работаем с собственным весом и приобретаем красивый рельеф»

Задаем самый главный вопрос: помогает ли джампинг быстро похудеть? Татьяна честно отвечает: надо работать над собой и при регулярных тренировках объемы уходят.

— Вес уходит постепенно, а вот объемы тают. Человек сдувается, выходит лишняя жидкость, — отметила Татьяна. — Джампинг-фитнес — это нет отекам, нет целлюлиту. Целлюлит — это что? Вода. На тренировках всё выходит, жир тает. Можно весить 60 килограммов и быть вялой, а можно весить 60 килограммов и быть мышечной, рельефной и красивой. В одном весе можно выглядеть совершенно по-разному.

Инструктор показывает нам полукруглую подошву джамперов-ботинок: просто стоя на таких ботинках, невольно включаешь в работу мышцы, так как пытаешься удержать равновесие и баланс.

— За счет баланса включаешь мышцы пресса, спины, корпуса, ягодиц, работает всё, не только ноги, — рассказала Татьяна. — Плюс мы подключаем руки, определенный мах рукой уже имеет нагрузку. Я из тех тренеров, которые задействуют абсолютно все группы мышц.

По словам Татьяны, при прыжках на батуте или на ботинках каждое движение имеет свою амплитуду, вектор, который влечет за собой ту или иную нагрузку. Опять же, это всё задействовано лишь при правильной технике прыжка.

— То есть можно прыгать сколько угодно, но если ты будешь делать это неправильно, результат будет не тот или он будет растянутый, да и можно навредить себе, — отмечает инструктор. — Если делать всё правильно, технично, красиво, эффект будет максимально быстрый. Постепенно приобретается красивый рельеф. Это не качалка, мы работаем с собственным весом. А инструктору очень важно быть грамотным и не навредить человеку.

Тренер предупреждает, что на батуте и ботинках нельзя прыгать на прямых коленях — нагрузка идет на коленный сустав. Нельзя прыгать вертикально — в этом случае идет нагрузка на позвоночник.

— Всегда должны быть колено мягкое, а пресс сильный. Держишь себя за счет мышц пресса и спины, и корпус должен быть в наклон, только в таком случае у тебя будет правильный прыжок, — показывает Татьяна. — А на ботинках ты выпрыгиваешь вверх, но приземляешься на мягкое колено, при этом сохраняя корпус слегка в наклоне. Не стоит обольщаться, что прыжки — это легко. Это тоже работа, колоссальный труд, однако час тренировки в таком интенсивном режиме — дает мгновенные результаты.

Татьяна честно говорит, что ощутимый результат будет при постоянных тренировках: если человек хочет похудеть, заниматься надо 3–4 раза в неделю, для поддержания формы вполне достаточно 2–3 тренировок в неделю.

— Если ты хочешь похудеть, обязательно помимо тренировок необходимо сбалансировать свое питание, режим сна и отдыха, обязательно должен быть дефицит килокалорий, — подчеркивает Татьяна Ломаева. — То есть если норма 2500 килокалорий, ее нужно снизить до 2000 или 1800 килокалорий, но чтобы это было некритично для организма, когда приходишь заниматься в зал. Плюс надо учесть образ жизни: сидячий или активный. У всех профессии разные, либо ты врач, который стоит в операционной и по больнице бегает пять этажей, либо ты бухгалтер, который сидит за компьютером и ведет сидячий образ жизни.

Про эндорфины

Джампинг помогает после перенесенного ковида. Как говорит инструктор, при прыжках увеличивается объем легких, это очень полезно, когда мы активно дышим, особенно если тренировки проходят на улице. Легкие быстрее насыщаются кислородом.

Многие, кто занимается джампингом, признаются, что такие тренировки заряжают еще и эмоционально.

— Во время тренировок ты прыгаешь как ребенок. Когда ты понимаешь правильную технику прыжка, дыхания и так далее, это всё получается легко и непринужденно, — рассказала Татьяна. — И ты радуешься вот этому секундному полету, вырабатывается эндорфин — гормон радости. И плохое настроение уже позади, уже домой идешь вдохновленный. Причем мы еще любим покричать на тренировке, и ты так проорешься, что уже ничего не хочется. Это тоже своего рода психологическая разгрузка. Плюс веселая энергичная музыка, ты и прыгаешь, и танцуешь, когда мы разучиваем связку движений, получается интересно, зажигательно. Тут все вместе, плюс атмосфера и общение.

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Из хирургии — в спорт

В спорт Татьяна Ломаева пришла не сразу. У нее медицинское образование, три года Татьяна была хирургической медсестрой, потом работала в донорском пункте и в частной клинике.

После декрета Татьяна получила высшее экономическое образование. Потом она разработала собственный бренд спортивной одежды и в 2016 году серьезно увлеклась джампингом. Тогда это направление фитнеса вообще не было популярным.

— Спортом я занимаюсь с 14 лет, ходила в обычный тренажерный зал от завода «Машиностроитель», где все тягали железо, — рассказала Татьяна. — Потом узнала о джампинге, сначала прыгала просто для себя, так тренировалась несколько месяцев, а в 2016 году решила обучиться профессионально на тренера по джампингу. Почему? Потому что я вижу результат от таких тренировок, плюс это еще очень эмоционально разгружает, для меня это интересно.

Также Татьяна является презентером — это тренер, которого приглашают проводить мастер-классы на российских соревнованиях. Себя Татьяна называет «дотошным тренером», который никогда не дает скучать на занятиях.

— Если я вижу, что группе легко, я адаптируюсь и даю больше усложненных элементов, либо даю больше силовых прыжков, — объяснила Татьяна. — Если вижу, что группе тяжело, то уменьшаю нагрузку. Я тот тренер, который требует от клиента максимальной выкладки, чтобы был результат, но и чтобы он не навредил себе, техника выполнения упражнений для меня очень важна, эстетика очень важна.

Татьяна признается, что точно так же строго относится и к себе, потому что именно внешний вид тренера — это наглядный пример. Наша собеседница действительно выглядит прекрасно.

— Люди приходят и говорят: я хочу быть как ты. Поэтому я объясняю, что надо работать над собой каждый день или через день. Нет слова «не могу» или «не хочу», если ты ставишь себе цель, надо идти вперед, — резюмирует Татьяна. — Любая подтянутая фигура — это большой труд, люди смотрят с восторгом, восхищаются, а моя задача — привить эту любовь к спорту. Вообще у каждого тренера свои фишки, своя подача, его связки, техника прыжка и движения узнаваемы. Джампинг-тренер, я считаю, это даже немножко тренер-артист. (Улыбается.) Всегда надо стараться развивать себя и свою команду и делать это с полной самоотдачей.

Ранее наши коллеги из «ИрСити» попросили тренера Александру Кобылкину показать универсальный комплекс упражнений, который поможет быстро похудеть и подтянуть мышцы.

Взято Источник

24.01.2024