Снег. Барнаул Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Эксперты рассказали “Толку”, как температурные качели аномальной зимы этого года отразятся на состоянии дорог Барнаула и Алтайского края. Спойлер: выдержит далеко не всякое покрытие

Зима этого года продолжает удивлять резкими перепадами температур. Аномальные скачки от плюса с дождем к минусу с наледью не лучшим образом отражаются на самочувствии не только людей, но и дорог. Не всякое асфальтобетонное покрытие выдержит такой прессинг, уверены эксперты. Какие дороги сдадутся первыми и почему суперасфальт – не панацея, читайте в нашем материале.

Вода – главный враг

Температурные качели – это, безусловно, негативный фактор для нормального состояния автомобильных дорог, сошлись во мнении эксперты. Перепады от плюса к минусу и обратно могут привести к не самым лучшим последствиям, рассказал директор Барнаульского ДСУ-4 Николай Данилин.

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