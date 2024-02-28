ПСБ нарастил объемы кредитования алтайского бизнеса в 2,5 раза

Рост произошел в сегменте малого и среднего бизнеса

Кредит. Бизнес. Документы / freepik

Портфель кредитов ПСБ для малых и средних предприятий Алтайского края вырос в 2,5 раза по сравнению с началом 2023 года. Один из наиболее востребованных продуктов – кредит “Лимит открыт”. ПСБ в Алтайском крае за год выдал более 650 млн рублей в рамках возобновляемых кредитных линий “Лимит открыт”.

Рост объемов кредитования МСП обусловлен наращиванием инвестиционных планов алтайских предприятий. А также упрощением процедуры получения финансирования для этого сегмента клиентов. В рамках программы “Лимит открыт” предприниматель может получить онлайн до 100 млн рублей без залога на пополнение оборотных средств за один день.

“Развитие цифровых продуктов и услуг – одна из приоритетных задач нашего банка. ПСБ автоматизировал все процессы, связанные с оформлением кредита на развитие бизнеса, и запустил предодобренное кредитование малого и среднего бизнеса в рамках программы “Лимит открыт”. Отмечу, что доля цифровых кредитных сделок в ПСБ по Алтайскому краю уже превышает 60%”, – отметил заместитель регионального директора ПСБ в Алтайском крае Никита Соркин.

Банк реализует как собственные программы кредитования для малого и среднего бизнеса, так и активно подключается к мерам государственной поддержки, что позволяет обеспечивать комфортный уровень кредитных ставок для предприятий на оборотные или инвестиционные цели.

“Лимит открыт” – возобновляемая кредитная линия (кредитная линия с лимитом задолженности). Целевое использование – пополнение оборотных средств, финансирование текущих операционных расходов. Сумма лимита – до 100 млн рублей. Комиссия за открытие кредитной линии – 0,1%, ставка – индивидуальная. Валюта – рубли РФ. Получить денежные средства в рамках лимита можно отдельными частями – траншами. Количество траншей не ограничено. Срок действия возобновляемой кредитной линии – 10 лет. Срок одного транша – 12 месяцев. Погашение процентов производится ежемесячно. Отсрочка погашения основного долга – 6 месяцев с даты выдачи первого транша. Банк принимает решение на основании анализа данных из внешних и внутренних источников. Вся информация непрерывно обрабатывается банком в соответствии с требованиями российского законодательства. При появлении новых данных по потенциальному заемщику ранее одобренное решение может быть отозвано банком в одностороннем порядке.

ПАО “ПРОМСВЯЗЬБАНК”​

Реклама

город Горняк



Источник