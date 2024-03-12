реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Психолог Степанова призвала спасти Пугачеву от депрессии

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Психолог Степанова призвала спасти Пугачеву от депрессии

Алла Пугачева Фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

Степанова проанализировала внешний вид и поведение певицы. Она пришла к выводу, что певице требуется принудительная госпитализация

Российский психолог Вероника Степанова увидела в состоянии певицы Аллы Пугачевой признаки “реактивной депрессии”. По ее словам, такая ситуация может обернуться суицидом, передает “Царьград”.

“Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Во избежание суицида рекомендую прибегнуть к принудительной госпитализации”, – написала Степанова на своей странице в соцсети.

Основанием считать ситуацию опасной стали поведение и внешний вид певицы в последние недели. Степанова посоветовала мужу Пугачевой Максиму Галкину* обратиться за медицинской поддержкой.

Напомним, что в последнее время Примадонна шокирует публику своими высказываниями и внешним видом. Так, в словесной перепалке с певцом Стасом Михайловым она заявила, что “нормальные люди” не собираются возвращаться в Россию.

Также недоумение вызвало появление Пугачевой на публике без привычного парика. Подписчики певицы раскритиковали внешность Пугачевой, которая всегда старается выглядеть стильно.

* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента в РФ.

** Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Дождался, пока другие гости уснут. Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида 8 марта

Дождался, пока другие гости уснут. Житель Алтая изнасиловал женщину-инвалида…

Мужчину заключили под стражу 12 марта 2024, 13:4888Написать комментарий Житель…

Доллар по 200: как изменится курс рубля после выборов президента России

Доллар по 200: как изменится курс рубля после выборов…

И когда мы ощутим на себе эти изменения 12 марта…

Девять регионов России атакованы дронами. Жителей призывают спуститься в укрытие

Девять регионов России атакованы дронами. Жителей призывают спуститься в…

В некоторых областях также объявлен сигнал ракетной опасности 12 марта…

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Украинская ДРГ пыталась прорваться в Курскую область

Утром регион также атаковали беспилотники 12 марта 2024, 15:3349Написать комментарий…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp