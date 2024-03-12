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Психолог Степанова призвала спасти Пугачеву от депрессии

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Психолог Степанова призвала спасти Пугачеву от депрессии

Фото: vk.com/alla_pugacheva_fan

Степанова проанализировала внешний вид и поведение певицы. Она пришла к выводу, что певице требуется принудительная госпитализация

Российский психолог Вероника Степанова увидела в состоянии певицы Аллы Пугачевой признаки “реактивной депрессии”. По ее словам, такая ситуация может обернуться суицидом, передает ” Царьград “.

Реактивная депрессия Аллы Борисовны стремительно обретает истероидно-психотические формы. Во избежание суицида рекомендую прибегнуть к принудительной госпитализации“, – написала Степанова на своей странице в соцсети.

Основанием считать ситуацию опасной стали поведение и внешний вид певицы в последние недели. Степанова посоветовала мужу Пугачевой Максиму Галкину* обратиться за медицинской поддержкой.

Напомним, что в последнее время Примадонна шокирует публику своими высказываниями и внешним видом. Так, в словесной перепалке с певцом Стасом Михайловым она заявила , что “нормальные люди” не собираются возвращаться в Россию.

Также недоумение вызвало появление Пугачевой на публике без привычного парика. Подписчики певицы раскритиковали внешность Пугачевой, которая всегда старается выглядеть стильно.

* Признан лицом, выполняющим функции иностранного агента в РФ.

** Фото: instagram.com, социальная сеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Взято отсюда.

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