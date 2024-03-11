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Пластиковые окна в Горняке

Психологи проведут серию бесплатных вебинаров по воспитанию детей

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Психологи проведут серию бесплатных вебинаров по воспитанию детей

Фото: «Профи-центр»

Серия вебинаров для педагогов и родителей пройдет с 13 по 30 марта. В рамках мероприятий эксперты, работающие на базе НКО «Профи-центр» , обсудят вопросы, посвященные воспитанию, границам в отношениях с детьми и особенностям «плохого» поведения. – Психологи «Родительского центра» Наталья Ушанова , Оксана Невзорова , Светлана Каргина , Ия Семенова поделятся опытом и дадут практические советы, а также ответят на все волнующие вопросы. Участие в вебинарах бесплатное для всех желающих, – рассказывают организаторы.

В прямом эфире специалисты проведут четыре видеоконференции. Участие в вебинарах бесплатное для всех желающих. Важно, что все, кто зарегистрировался на вебинары, но не смог по каким-то причинам присутствовать онлайн, смогут потом посмотреть записи.

Как присоединиться?

Программа вебинаров и регистрация доступны по ссылке .

Фото: «Профи-центр»

Взято отсюда.

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