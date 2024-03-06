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Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

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Так она ответила на заявление Стаса Михайлова

Пугачева заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию

Алла Пугачева / Кадр из видео / Музыкалити

Певица Алла Пугачева ответила на недавнее высказывание Стаса Михайлова. Пост об этом она опубликовала в своих социальных сетях.

Накануне Михайлов заявил о том, что все артисты, уехавшие из России на фоне СВО, вернутся в страну. Он заверил, что они “приползут на коленях”.

“Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я – безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те”, – ответила Михайлову Пугачева. 

Она также заявила о том, что нормальные люди в Россию не вернутся. Ранее стало известно, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле.

новости Локтевский

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