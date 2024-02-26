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Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена

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Однако угроза в городе сохраняется — как от атаки с воздуха, так и от неразорвавшихся боеприпасов

Пушилин заявил, что Авдеевка полностью зачищена

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

На сегодняшний день Авдеевка полностью зачищена, однако территория пока не разминирована и опасность в городе сохраняется. Как сообщает телеканал “360”, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

“Исходя из той информации, которая у меня есть, исходя из того, что там очень много объектов проверено, и с учетом того, что наши подразделения двинулись уже дальше, то да, Авдеевка зачищена”, – заявил он.

Глава региона добавил, что это не означает, что территория безопасна – город не разминирован, в том числе от неразорвавшихся боеприпасов, а угроза атаки с воздуха сохраняется.

Напомним, глава Минобороны Сергей Шойгу заявил об освобождении Авдеевки 17 февраля. Успешную операцию провели войска группировки “Центр”. Общая площадь взятой под контроль территории – 31,75 квадратного километра.

город Горняк

Источник

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