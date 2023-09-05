Пушкин, Чебурашка и медведь поздравили школьников с началом учебного года

Интересные праздничные акции по разным городам Сибири провел Сбер

Иллюстрация: Сбер

Сотрудники отделений Сбера по всей Сибири провели мероприятия, приуроченные к началу нового учебного года. Жители регионов, а также клиенты с детьми могли принять участие в мастер-классах и интерактивах, сфотографироваться с аниматорами в ростовых куклах и специальными гостями.

Так, в Красноярске, Абакане и Кызыле под руководством Чебурашки и крокодила Гены дети смастерили для проекта “СБЕРегаем птиц” более 50 скворечников, которые установят в городских и школьных дворах. Кроме того, все участники экологической викторины получали значок со СберКотом, а те клиенты, кто оформил детскую карту, – фирменный шопер.

Схожая программа прошла и в Кузбассе: в Кемерово и Новокузнецке герои мультфильмов организовали зону для активных и интеллектуальных игр. В Барнауле школьники в обмен на подарки давали обещания: чаще всего они обещали учиться на одни пятерки, быть хорошим другом и заниматься спортом. В Омске посетителей на специальной промозоне встречал СберКот, а в Томске – медведь с рассказами о продуктах банка. В Новосибирске актер в костюме Александра Сергеевича Пушкина провел детскую викторину со школьными вопросами.

Всего в активностях Сбера к началу учебного года приняли участие около полутора тысяч детей.

“Начало учебного года – важное событие и для детей, и для родителей. В рамках проведенных мероприятий мы не только рассказали о наших специальных продуктах для семей – родительский вклад, детская карта с Чебурашкой и многое другое, – но и подарили эмоции. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех школьников и студентов с началом учебного года и пожелать всем школьникам и студентам успехов, новых полезных знаний и удачи”, – отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

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