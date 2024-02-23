Публикуем подборку стихов к Дню защитника Отечества

Фото: usm.com.ru

Сегодня в России отмечают День защитника Отечества. Как поздравить с этим праздником своих пап, мужей, коллег и других мужчин? Публикуем подборку стихов к 23 Февраля.

*** Тебя хочу поздравить я С 23 Февраля! Пожелаю я тебе Всех успехов на Земле! Пусть живется тебе славно, Чтоб не чувствовал досаду, Счастье длится бесконечно, И любовь пусть будет вечной. Пусть дела идут на взлете, Чтоб ты профи был в работе! Ощущений тебе ярких, От судьбы больших подарков!

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Пусть смелость вас не покидает, Приносят опыт лишь года. Душа не знает огорчений, Здоровье радует всегда. И каждый день с лучей горячих Пусть начинается заря. Мы вас сегодня поздравляем Вновь с 23-м Февраля.

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Любимый папа! С днем защитника Отечества! Хочу сказать, что лучший – это ты! Хочу я донести до человечества, Что папа у меня – отец мечты. Всегда поможет, выслушает грамотно, По делу поругает иногда. Здоровья тебе, папа – это главное! А остальное в жизни ерунда.

*** В праздник мужской и серьезный Позволь с тобой немного пошутить, Хоть ты и выглядишь сегодня очень грозно, Не перестану, милый, я тебя любить. Сегодня я твои команды выполняю, Ты мой самый главный в жизни генерал, От всей души в день праздника желаю, Чтоб все сбылось, о чем бы ни мечтал!

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Сегодня волен ты разбрасывать носки, Ты можешь есть, гулять и веселиться, И всем моим законам вопреки С друзьями можешь ты напиться! И я ни слова, ни упрека не скажу, Поздравляю с праздником, но, правда, Тебя я сразу и предупрежу: Возьму свое с тебя 8-го марта!

*** Этот день – для сильных и родных, День защитников Отечества и женщин. День любимых, очень дорогих. Могут все они – никак не меньше! Понести невзгоды на плечах, Оградить от бед, обид, измены. Женщина – не гаснущий очаг, А мужчина – каменные стены.

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Во все века российские мужи, Своим геройством в войнах побеждали, Все – офицеры, конюхи, пажи, За честь России жизни отдавали. И в Вас российский дух не ослабел, Мы видим в Вас героев прошлых, славных, Вы совершите много нужных дел Для милых женщин и для всей державы!!!

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Папу поздравляю С праздником мужским: В юности, я знаю, В армии служил. Значит тоже воин, Хоть не командир. Праздника достоин, Охранял весь мир! Для меня ты – главный. Мне не дашь пропасть: Я Отчизны славной Маленькая часть.

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Мое поздравление – не звук пустой! Мое поздравление – свято! Оно для Вас – наш бывший герой, Защитник наш в форме солдата! И пусть завоеванный мир хранит, Святую свою безмятежность, И пусть все люди, весь мир Вам дарит: Любовь, признательность и нежность!

горняк



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