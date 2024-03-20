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Пластиковые окна в Горняке

Пустырь за ТЦ “Европа” в Барнауле лидирует в голосовании на благоустройство

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Парк на этом месте планировали разбить еще во времена СССР

Пустырь за ТЦ "Европа" в Барнауле лидирует в голосовании на благоустройство

Один из эскизов парка 300-летия Барнаула / Фото: planeta.ru

Пустырь за торговым центром “Европа” лидирует в голосовании по выбору общественных территорий Барнаула для благоустройства в 2025 году. Проголосовать можно на сайте gorodsreda.ru.

Пустырь, расположенный на улице Шумакова, на момент написания новости набрал 2041 голос. На втором месте сквер по улице Аванесова, на третьем – Зеленый сквер за Государственным художественным музеем Алтайского края на площади Октября.

В описании проекта благоустройства территории отмечается, что участок за ТЦ “Европа” уже давно остается неиспользованным.

“Парк на этом месте планировали разбить еще во времена СССР, но проект в жизнь так и не воплотили. В случае победы территории в голосовании здесь будет создана полноценная комфортная зеленая зона среди жилых кварталов. В рамках проекта благоустройства здесь запланирована организация пешеходно-тропиночной сети, монтаж видеонаблюдения и опор освещения, установка малых архитектурных форм, обустройство детских и спортивных площадок, а также посадка новых деревьев”, – говорится в описании.

Напомним, в 2024 году в список для голосования вошло 37 общественных пространств. Свой голос можно отдать до 30 апреля 2024 года.

город Горняк

Источник

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