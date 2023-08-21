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Путин 22-24 августа примет участие в XV саммите БРИКС в формате ВКС

редактор01 mins

На полях саммита и в ходе неформальной встречи будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 22-24 августа в формате видео-конференц-связи примет участие в XV саммите БРИКС и проинформирует участников о приоритетах председательства России в объединении в следующем году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что на полях саммита и в ходе неформальной встречи будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности объединения, в том числе проблему его возможного расширения, местная и мировая повестка дня, перспективы дальнейшего развития БРИКС в различных областях.

Кроме того, в рамках саммита заседание лидеров пройдет в формате БРИКС+ и БРИКС Outreach. На это мероприятия приглашены главы более 50 стран мира и главы исполнительных структур и региональных организаций.

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