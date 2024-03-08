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Путин 8 марта помиловал 52 женщины

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При принятии такого решения президент руководствовался принципами гуманности, подчеркнули в пресс-службе Кремля

Путин 8 марта помиловал 52 женщины

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осужденных женщин, сообщили 8 марта в Кремле.

Уточняется, что при принятии решения глава государства руководствовался принципами гуманности. Прежде всего помилованы матери несовершеннолетних детей, беременные и родственницы участников СВО.

Ранее Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, пожелав им взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений.

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