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Путин анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином

ГОРНЯК2201 mins

Путин отметил, что у него особые отношения с китайским лидером. По словам президента, китайский лидер называет его другом, и он с удовольствием называет его так в ответ

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин анонсировал скорую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он заявил в ходе открытого урока “Разговор о важном”, который транслировали в прямом эфире телеканала “Россия 24”. 

Путин отметил, что у него особые отношения с китайским лидером. По словам президента, он называет его другом, и он с удовольствием называет его так в ответ.

“Потому что это человек, который очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей, причем в самых разных областях”, — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что будет обсуждать с Си развитие гуманитарных контактов между двумя странами.

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