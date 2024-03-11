Путин больше не шутит, Россия проучила Японию за санкции

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Последний пакет санкций со стороны Японии подразумевал запрет на поставки роботов, полицейских дубинок и некоторого технологического оборудования в Россию. Также в список санкций были включены несколько юридических и физических лиц. Авторы китайского издания Baijiahao определили эти действия японских властей, как очередную провокацию, в то время как Россия предупреждала своего соседа об ответных действиях. Предупреждение было серьезное, и в конечном итоге обещанное произошло: Путин не стал сдерживаться в отношении Токио.

Несколько дней назад отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в Японское море, чтобы провести учения. В ходе этих мероприятий российский флот тренировался в борьбе с военными силами условного противника, включая отработку удара по вражескому отряду кораблей. Все это происходило на глазах Японии, которая наблюдала маневры военно-морского флота РФ. Токио было непреднамеренным свидетелем того, что может произойти с его собственным флотом в случае обострения отношений с Россией.

Китайские журналисты отметили, что маневры России произвели огромное впечатление на японские власти. Они никак не ожидали столь решительных действий со стороны Путина. Если раньше Россия ограничивалась словесной критикой или введением экономических мер в ответ на экономические санкции со стороны Японии, то теперь все изменилось. В Москве осознали, что такие меры неэффективны, и соседи понимают только язык силы. Как передает АБН24.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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