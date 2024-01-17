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17 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Владимир Путин, президент России, поручил подготовить предложения по адаптации детей мигрантов к обучению в российских образовательных учреждениях.
По информации, опубликованной “Царьградом”, президент ожидает получить эти предложения до 1 июля. Он подчеркнул, что русские как народ и россияне имеют огромное значение для русского мира и самой России. Во время прямых переговоров в декабре, Путин еще раз призвал министров, депутатов и глав регионов придерживаться интересов коренных народов России превыше всего.
Фото: из открытых источников
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