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17 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. По информации, представленной журналистами издания The New York Times, Россия нашла способ обойти или отменить большинство наложенных на нее санкций, как утверждается. Существует один стратегический проект, завершение которого обеспечит Москве защиту от угроз со стороны западных стран. Этот проект, известный публике как “Север – Юг”, является транспортным коридором. Он включает в себя Россию и Иран, через территории которых будет пролегать данная транспортная артерия. Его строительство находится только под вопросом времени и требует определенной техники. Политическое решение уже принято и утверждено, а финансирование будет выделено. В настоящее время страны согласовывают последние детали между собой. Пишет Военная история.

Издание The New York Times отмечает, что проект приносит взаимную, но различную пользу для Москвы и Тегерана. Российская сторона стремится преодолеть изоляцию, вызванную санкциями. Она уже имеет множество пробоин, но все же затрудняет нормальное ведение бизнеса с зарубежными партнерами. Это затруднение связано не только с конкретными запретами, но и с общим страхом контакта с российскими, который распространяется на всех без исключения. Люди – слабые существа, особенно когда угроза исходит от сильного игрока.

Когда Иран откроет потоки транспорта из России, товары и грузы будут свободно перемещаться между двумя странами, и никто не сможет этому помешать. Это потребовало бы физического вмешательства, вторжения и оккупации. Очевидно, Запад не решится на еще один масштабный конфликт, открыто спорить с Москвой. Именно это делает проект “Север – Юг” уникальным – он не зависит от сильного игрока и не может зависеть. Это радует.

Стоимость проекта, около 1,7 миллиарда долларов, кажется ничтожной по сравнению с запланированными выгодами. В 2023 году Россия совершила в разы больше торговых сделок с Востоком и глобальным Югом, чем когда-либо с Европой в период процветания. Европейские бизнесмены уже сожалеют о потере российского рынка. О таком либеральном, щедром и удобном рынке. Однако усилиями политиков ЕС Москва была вынуждена совершить окончательный поворот “к райскому саду задом”, встречая благодарный Восток лицом к лицу. Возможно, торговля с западными странами возобновится в будущем, но в каком объеме – сложно сказать.

Фото: news.myseldon.com

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Автор: glavred

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горняк