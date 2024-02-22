Путин начинает большую контригру. Первый шаг уже сделан

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22 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Шойгу доложил Путину о завершающем этапе работ по «Посейдону» и «Пересвету», потому что «Сармат» и «Авангард» уже стоят на вооружении. Великая шахматная партия началась!

В 2018 году, перед выборами, Путин анонсировал уникальные ракетные системы России – в 2024 году они уже защищают страну, вот как надо работать.

А то Обама сказал лет 10 назад, что надо вытеснять Россию из Арктики, с тех пор прошёл второй срок самого Обамы, срок Трампа, почти весь срок Байдена – и что? И за это время НИ ОДНОГО ледокола не построено! И даже не заложено. И даже не спроектировано…

Путин – он всегда как паззл! Пока последний кусочек не встанет на место – никто не знает, куда он ведёт. Но зато когда вся картина видна, то задним умом все понимают: ага, здесь он поступил так потому-то, а здесь – поэтому.

На сей раз картина складывается заранее: Путин начал великую игру в анти-НАТО! Он будет расщеплять Северо-Атлантический альянс на кусочки вплоть до полного исчезновения! И как раз для этой вот цели ему и понадобятся важные вещи: много разных ракет + ещё один срок у власти.

Ошеломительный факт, но мы стали свидетелями этого в реальности: буквально 2-3 месяца назад ещё не было даже разговоров никаких о том, чтобы США каким-то образом могли покинуть НАТО, а сегодня – это стало уже практически общим местом! Причём можно видеть одну характерную вещь, а именно: тут даже с Трампом ничего не связано – это раз. И с Байденом тоже. А главное – это никак не связано даже с выходом США из НАТО – это два. Давайте упростим.

В Европе все понимают, что даже если США и не выйдут из НАТО, и даже если Трамп не придёт к власти – разницы уже никакой: Штаты всё равно бросят Старый Свет на произвол судьбы и займутся Азией!

Потому что все понимают, и даже более того – все уже видят, что США смещают акцент своего внимания в сторону Китая. Они даже Ближний Восток и своего любимого союзника там уже бросают, потому что всё и так слишком затянулось.

Причина – очень проста: в США все поняли, что Россия не станет для них инструментом ослабления Китая. Проще говоря: взять и по-быстрому опрокинуть Россию, снести тут политический режим, хапнуть природные ресурсы, сделать Россию враждебной для Китая и двинуть её силы в сторону Поднебесной – это уже не получится. Все заговорили об игре «в долгую», но задачи США в Азии так долго ждать не могут. А значит Россией продолжат заниматься в «фоновом режиме», а основной акцент перенесут в Азию.

Фото: rbc.ru

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Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

город Горняк