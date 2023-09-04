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Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу

ГОРНЯК2201 mins

Айшат Кадырова получила медаль “За заслуги перед Отечеством”

Фото: t.me/RKadyrov_95

Президент России Владимир Путин наградил министра культуры Чеченской Республики, 25-летнюю Айшат Кадырову медалью “За заслуги перед Отечеством” II степени. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе указывается, что дочь Кадырова наградили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую работу.

Напомним, что ранее Кадыров обратился к США после введения санкций в отношении его матери. Он написал, что его мама Аймани занимается только благотворительной деятельностью, о чем все знают, а ограничения против нее он назвал “циничным пренебрежением всеми этичными нормами”.

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