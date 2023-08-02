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Путин наградил сотрудницу одного из передовых хозяйств Алтайского края орденом Дружбы

редактор01 mins

Томенко отметил, что успехи Натальи Штреккер неоднократно отмечались на краевом уровне

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Президент России Владимир Путин наградил жительницу Алтайского края, сотрудницу одного из передовых хозяйств, племенного завода “Комсомольское” Наталью Штреккер орденом Дружбы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

“Ее успехи в качестве оператора машинного доения не раз отмечались и на краевом уровне. Например, в 2020 году она обеспечила один из максимальных результатов по надоям среди животноводов Алтайского края, за что получила диплом и премию в виде автомобиля. А еще ей присвоено звание заслуженного работника сельского хозяйства РФ”, – рассказал Томенко.

По словам губернатора, Штреккер подает отличный пример тем, кто только делает первые шаги в сельском хозяйстве и животноводстве. Сейчас она передает свой опыт молодым сотрудникам. Томенко отметил, что и на многих других аграрных предприятиях края работают такие наставники – глава региона поблагодарил их за труд.

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