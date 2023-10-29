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Путин направил соболезнования президенту Казахстана из-за аварии на шахте

редактор ГОРНЯК2201 минуты

В результате инцидента, по последним данным, погибли 32 человека

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил соболезнования президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву в связи с аварией на шахте в Карагандинской области.

“Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в Карагандинской области. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Надеемся на спасение шахтеров, остающихся под землей”, – приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. По последним данным, в ее результате погибли 32 шахтера, поиски 14 человек продолжаются. В связи с этим в Казахстане объявили 29 октября Днем общенационального траура. Обстоятельства случившего выясняют.

горняк

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