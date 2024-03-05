реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин назначил нового начальника УФСИН по Алтайскому краю

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бывший руководитель занял пост вице-губернатора Алтайского края

Путин назначил нового начальника УФСИН по Алтайскому краю

Сергей Герасимов / Фото: 32.fsin.gov.ru

Президент России Владимир Путин назначил начальником УФСИН РФ по Алтайскому краю Сергея Герасимова, сообщается на сайте ФСИН России.

Соответствующий указ глава государства подписал 29 февраля 2024 года.

“Полковник внутренней службы Сергей Герасимов с октября 2020 года занимал должность начальника УФСИН России по Брянской области”, – говорится в сообщении.

Сергей Ермагенович Герасимов родился 27 июня 1972 года в Омской области. Службу в уголовно-исполнительной системе начал в 1995 году. Служил в территориальных органах ФСИН РФ Омской, Томской, Калужской, Курской и Брянской областей.

Напомним, бывший начальник алтайской ФСИН Валерий Усачев занял пост вице-губернатора Алтайского края.

новости горняк

Источник

горняк22 телеграм
6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

В Барнауле за 15,5 млн рублей продают BMW X7 в американской пленке

В объявлении указали, что иномаркой владел один собственник. Машину, по…

Узнать больше
Что за новый самолет Ил-212, появление которого анонсировал Сергей Шойгу

Что за новый самолет Ил-212, появление которого анонсировал Сергей Шойгу

Пилот. Летчик. Самолет Фото: unsplash.com Для российской армии разрабатывают новый легкий…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp