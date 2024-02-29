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Путин назвал Алтай турцентром России, который необходимо динамично развивать

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Вклад туризма в ВВП страны до 2030 года должен вырасти вдвое

Путин назвал Алтай турцентром России, который необходимо динамично развивать

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию рассказал о необходимости развития туристической индустрии в регионах до 2030 года.

“В целом по России, с учетом динамичного развития в таких центрах, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия и Русский Север, до 2030 года туристический поток должен практически удвоиться – до 140 млн человек в год”, – отметил Путин.

При этом вклад туризма в ВВП страны также вдвое вырастет до 2030 года – до 5%.

новости Алтайский

Источник

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