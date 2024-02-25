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Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

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Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан

Путин назвал Крым неотъемлемой частью России

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В настоящее время Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к читателям книги “Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней”, текст которого опубликован на официальном сайте Кремля.

Глава государства назвал 16 марта 2014 года судьбоносной вехой для севастопольцев и крымчан. Он добавил, что указанные регионы вносят огромный вклад в укрепление единства и безопасности России.

“Здесь успешно реализуются масштабные программы, направленные на развитие экономики и социальной сферы, повышение качества жизни людей. Особое внимание уделяется сбережению бесценного культурного и духовного наследия этого замечательного края”, – указано в тексте.Крым и Севастополь вошли в состав в России десять лет назад, в марте 2014-го, по итогам референдума.

горняк

Источник

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