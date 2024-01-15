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Путин назвал поддержку семей погибших в СВО бойцов общей задачей

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Глава государства также отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей, являющихся настоящими патриотами

Путин назвал поддержку семей погибших в СВО бойцов общей задачей

Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин назвал поддержку семей погибших в СВО бойцов общей задачей. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в приветствии к участникам, организаторам и гостям форума ветеранов спецоперации “Вместе победим”.

Глава государства подчеркнул, что необходимо поддерживать семьи погибших бойцов, последовательно укреплять систему социальных гарантий для участников СВО, повышать эффективность медицинской помощи и реабилитации.

“И конечно, ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах”, – добавил Путин.Глава государства также отметил важность развития ветеранского движения, которое объединяет неравнодушных людей, являющихся настоящими патриотами. Он подчеркнул и значимость их участия в воспитании нового поколения.

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