реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Глава государства напомнил, что Россия не отказывалась от переговоров

Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей властей Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме “Малая родина – сила России”, сообщает “Лента.ру”.

Путин отметил, что Россия не отказывалась от переговоров и на контактах в Стамбуле делегации от Москвы и Киева обо всем договорились. Кроме того, руководитель переговорной группы Украины Давид Арахамия поставил под договоренностями подпись.

Президент рассказал о просьбе украинских властей к Москве подать знак, что она настроена решить вопросы мирно. Как уточнил Путин, Украина попросила отвести войска от Киева, но после этого отказалась от договоренностей.

“Руководитель этой самой переговорной группы <…> сказал: “Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности”. Ну, придурки, нет?” – сказал Путин.

Горняк22

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Вирусолог из Новосибирска назвал болезнь X, которая может вызвать новую пандемию

17.01.2024

 Интересное

ВКонтакте восстановила работу после массового сбоя

17.01.2024

 Интересное

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

17.01.2024

 Интересное

Барнаульцам напомнили, как безопасно погружаться в купель на Крещение

17.01.2024

 Интересное

Агутин трогательно поздравил Варум с годовщиной на фоне слухов о разводе

17.01.2024

 Интересное

Умер бывший директор лингвистического института АлтГПА Игорь Колесов

17.01.2024

 Интересное

Эксперты рассказали, как сделать зеркала сверкающими с помощью картофеля

17.01.2024

 Интересное

Ученые заявили, что COVID-19 может старить мозг человека на 20 лет

17.01.2024

Thumbnail
Интересное

На Чуйском тракте два человека пострадали при столкновении легковушек

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске