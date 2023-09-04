ГОРНЯК22

Новости города Горняка

Последние новости

Новости Алтай
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
Новости Алтай
Огромный град размером с куриное яйцо выпал в Новосибирске
Новости Алтай
В Москве выразили недовольство заявлениями Пашиняна о России итальянским СМИ
Новости Алтай
В Барнауле временно перекроют участки улиц Христенко и Песчаной
Новости Алтай
Путин назвал украинское контрнаступление провалом
Новости Алтай
В России стартовал конкурс “Это у нас семейное”, который анонсировал Путин

Коллекция категорий

Бизнес99 News
Здоровье96 News
Новости Алтай696 News
Новости Горняк140 News
Образование104 News
Общество200 News
Объявления73 News
Политика159 News
Спорт129 News
Платим за интересные новости!
объявления

Путин назвал украинское контрнаступление провалом

ГОРНЯК2201 mins

Глава государства надеется, что и дальнейшие попытки Киева будут неудачными

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

“По пробуксовке контрнаступления – это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет, надеюсь, что дальше будет именно так”, – цитирует его РИА Новости.

Напомним, что переговоры двух лидеров прошли в Сочи в понедельник, 4 сентября. Первая часть переговоров прошла с участием членов расширенных делегаций, а вторая – за обедом, с участием только Путина и Эрдогана. 

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related News