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27 февраля 2024. VRUBCOVSKE.RU. Важнейшей новостью последних дней стало то, что крупнейший российский банк «Тинькофф» поменял место своей регистрации. Если раньше долгие годы до этого данное кредитное учреждение имело юридическую прописку на Кипре, то теперь оно переехала на остров Русский в Приморском крае рядом с Владивостоком.

Путин ещё очень давно начал уговаривать наших олигархов переносить их бизнесы в нашу страну. Видя, что наш крупный бизнес не хочет следовать рекомендациям и уговорам добровольно по своему желанию, Путин ещё несколько лет назад объявил официальную кампанию по борьбе с офшорами.

Переезд крупнейшего российского банка в Россию и конкретно этого финансового учреждения важен для всего правящего класса не только потому, что он показывает, что Путин добивается реальных успехов в своей кампании против офшоров, но и в том, что он ярчайшим образом демонстрирует, как наше государство будет поступать с предателями и шпионами. Конкретно в случае с «Тинькофф» Путин обезвредил британского шпиона, руководившего российским банком.

Его основатель и бывший владелец, чья фамилия почти полностью совпадает с названием банка, уже давно переехал в Лондон и все последние годы он жил именно там. Это произошло ещё до резкого ухудшения наших отношений с Западом и начала усиленной санкционной борьбы США и Европы против нашей страны. А когда произошло обострение, он вообще демонстративно отказался от российского гражданства. В своей риторике он также осудил новый курс нашего президента и всячески дал понять, что он перешёл на недружественную сторону.

Фото: из открытых источников

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Автор: vizitka01

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