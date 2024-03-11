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Пластиковые окна в Горняке

Путин одобрил выплату 100 000 рублей на каждого ребенка, пострадавшего во время СВО

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11 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Программа поддержки пострадавших детей в период агрессии со стороны Украины предусматривает выплату единовременного пособия. Согласно распоряжению президента Российской Федерации от 21 декабря 2023 года № 975 “О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, пострадавших от агрессии Украины”, начиная с 1 января 2024 года, семьи, воспитывающие детей, пострадавших на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также на смежных территориях Российской Федерации, имеют возможность получить единовременную выплату в размере 100 000 рублей на каждого ребенка, получившего увечье (ранение, травму, контузию) в возрасте до 18 лет. Пишет Весь Искитим.

Чтобы получить эту выплату, необходимо соответствовать определенному порядку. Основанием для выплаты является получение ребенком увечья в период с 18 февраля 2022 года на указанных регионах. Единовременную выплату могут получить один из родителей или законные представители пострадавшего ребенка, а также сам ребенок, достигший 18-летнего возраста на момент выплаты. При этом все члены семьи должны быть гражданами Российской Федерации.

Правила предоставления единовременной выплаты детям, пострадавшим от агрессии со стороны Украины на указанных территориях, были утверждены постановлением Правительства РФ от 1 марта 2024 года № 256.

Фото: нпкр.рф

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Автор: glavred

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