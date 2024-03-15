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Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ

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Кремль опубликовал кадры, на которых действующий глава государствва прошел за компьютер в рабочем кабинете, сделал выбор, после чего улыбнулся и помахал в камеру

Путин онлайн проголосовал на выборах президента РФ

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в формате онлайн проголосовал на президентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Кремль опубликовал кадры, на которых Путин прошел за компьютер в рабочем кабинете, сделал выбор, после чего улыбнулся и помахал в камеру.

“Спасибо, вы успешно проголосовали!” — отобразилось в уведомлении.Отметим, что это не первый раз, когда Путин пользуется возможностью участвовать в выборах дистанционно. При этом на президентских выборах ДЭГ используется впервые — оно доступно почти в трети регионов страны, в том числе и в Алтайском крае.

Выборы президента проходят по всей стране с 15 по 17 марта – в пятницу, субботу и воскресенье. В качестве кандидатов зарегистрированы четыре человека: Владислав Даванков (“Новые люди”), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

новости Алтайский

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