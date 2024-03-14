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Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone

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Ранее СМИ сообщали, что компания может продать свой российский бизнес

Путин отменил передачу во временное управление Росимущества активов Danone

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин признал утратившим силу решение, согласно которому иностранные доли в российской “дочке” Danone передавались во временное управление Росимущества. Об этом сообщает ТАСС.

Новый указ главы государства вносит изменения в документ от 2023 года о временном управлении рядом имущества. По нему Росимущество среди прочего получило акции АО “Данон Россия”, которые раньше принадлежали компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и “Данон трейд”. Теперь эти пункты признаны утратившими силу.

Причины не объясняются. Отметим, что ранее западные СМИ писали о планах Danon продать свой российский бизнес “Вамин Татарстан”. Сумма сделки может составить 17,7 млрд рублей.

новости Локтевский

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